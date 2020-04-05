صحة كربلاء تُسَجل ( 4 ) حالات إصابة جديدة بفيروس كُورونا

2020/04/05 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء سجَلت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، اليوم الأحد ، أربعة إصابات جديدة مُثَبتة ومُوكَدة مُختبرياً بفيروس كُورونا المُستجد ، ليرتفع بذلك المجمُوع التراكمي للإصابات المُسَجلة في المحافظة الى ( 70 ) حالة وذكر المُتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان تلقت”العهد نيوز” ، إنه ” وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة […]

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