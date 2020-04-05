وزير المالية: الاقتراض الخارجي يتطلب موافقات من الجهات التنفيذية والتشريعية

2020/04/05 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد وزير المالية، فؤاد حسين، اليوم الاحد، ان الاقتراض الخارجي يتطلب موافقات قانونية من الجهات التنفيذية والتشريعية، مشيرا الى ان الوزارة بصدد ارسال رسالة الى البنك الدولي للحصول على مساعدات مالية اضافيه للقطاع الصحي.وذكر مكتب الوزير في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، فؤاد حسين، شارك في الاجتماع التنسيقي لتقديم الدعم المطلوب للقطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا".وأضاف ان "الاجتماع جرى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة شارك بها السفيران البريطاني والامريكي، ومسؤول البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط ومن عمان، وممثل صندوق النقد الدولي والمسؤول عن العراق، ووكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، وعددا من المسؤولين الماليين في المؤسستين الدوليتين وممثل منظمة الصحة العالمية".وبين انه "تم على هامش الاجتماع تسليط الضوء على عمل وزارة المالية وجهودها في توفير المتطلبات المالية والاحتياجات العاجلة لدعم القطاع الصحي في العراق منذ بداية الازمة".وأوضح المكتب انه "في محور آخر من محاور الاجتماع تم التطرق الى الوضع الاقتصادي والمالي العام وتأثير الازمة الدولية على الوضع العراقي والتحديات المربكة التي يواجهها العراق سواء من ناحية مكافحة المرض أو الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالإضافه الى الازمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة".وأكد انه "التطرق الى العلاقات مع البنك الدولي والصندوق الدولي، وعلى أهمية تعميق العلاقات مع كلا المؤسستين الماليتين"، مبينا انه "تم بحث كيفية سبل الدعم المالي للعراق بصورة عامة والقطاع الصحي بصورة خاصة".وأوضح انه "فيما يخص موضوع الاقتراض الخارجي فالامر يتطلب موافقات قانونية من الجهات التنفيذية والتشريعية"، مشيرا الى ان "الوزارة الان بصدد اعداد رسالة الى البنك الدولي للحصول على مساعدات مالية اضافيه للقطاع الصحي".من جانبه اكد مسؤولاً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استعدادهما لـ"الاستجابة السريعة لتقديم المساعدة الى العراق واعادة هيكلة بعض البرامج المخصصة في القطاع الصحي لتلبي احتياجات مكافحة كورونا".وعبر الوزير عن شكره لسفير الولايات المتحده الامريكية على "الدعم المالي واللوجستي الذي قدمته بلاده للقطاع الصحي في العراق وفي مجال مكافحة مرض كورونا"، مرحباً "بأي دعم مالي قد يقدم من قبل الدول الاخرى في هذا الاطار".وأشار المكتب الى ان وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي "اوجز الخطوات والاجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة واللجنة المختصة لمكافحة الفيروس منذ بداية أنتشار المرض"، موضحا ان "أعداد المصابين والمتوفين، وحاجة وزارة الصحة للمعدات الصحية والدعم الفني".

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