مجالس عزاء تُسَوّق “كورونا” في كردستان العراق: نتوقّع المزيد

2020/04/05 | 21:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن قلة الالتزام المجتمعي في #العراق و #إقليم_كردستان بقرارات حكومَتي المركز والإقليم للحد من تفشّي وباء #كورونا تتسبّب في عواقب لا تحمد عقباها البتّة.وهذا ما حصل في #أربيل […]

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