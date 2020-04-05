2020/04/05 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس من المذكرات الشخصية: في نقابة المحامين بدمشق - على جدار ثورتنا المغدورة رقم 260 وجدنا بعد دراسة ميدانية...بعد خروجي من سجن المزة النازي في مطلع عام1978عدم جدوى العمل الحزبي التقليدي في نظام النازية الأسدي المدعوم من الدولتين الكبيرتين وإسرائيل.الواضح لكل ذي بصيرة وبصر..هذا النظام النازي العنصري والهمجي الذي حكم سورية الحضارة والتقدم بالقتل المبرمج والقمع والإرهاب , واللصوصية والبلطجة ال......

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