امال الحسين - الوقاية الذاتية من أوهام كوفيد 19

2020/04/05 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين لماذا أوهام كوفيد 19 ؟ بكل بساطة لكون الكثير مما يروج حولة تلفه شكوك نظرا لكثرة الأكاذيب التي تروجها الدوائر الإمبريالية الأمريكية والصينية على السواء حول هذا الوباء، من منطلق الصراع السياسي والاقتصادي بينما من أجل التحكم في الإنسان والطبيعة بشتى الوسائل غير الأخلاقية، بعد الجرائم التي ارتكبتها في كوكبنا : الأرض، التي تم خنقها بشتى وسائل الدمار حد تحويل ومسخ المادية الحيوية التي تشكلت منذ ......

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