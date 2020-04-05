لمى محمد - أمّا آن الأوان لينزل الأباطرة عن عروشهم!- بساطة 11

2020/04/05 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد في واحد من مقالات سلسلة بساطة اليوم نتطرق إلى موضوع مهم و سبب رئيس غالباً لخلل النظام الطبي في كلّ بقعة من هذا العالم، وعندما نقول غالباً لا نعمم لأنّ التعميم دائماً خطأ.جميعنا نعلم أنّ الطبيب يبدأ حياته كطالب طب، ثم يحصل على شهادة الطب - في كثير من بلدان العرب- بعد ستة سنوات من الدراسة و العمل المضني في المشافي والجامعات…بعد ذلك يختص في اختصاص ما..أو أكثر… لعدة سنوات - وسطياً أر......

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