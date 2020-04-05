🟠قيادي في الحشد: الانسحاب الامريكي سيخلف ايجابياتٍ كبيرة في المشهد الامني العراقي

2020/04/05 | 21:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد أن الانسحاب الامريكي سيخلف ايجابياتٍ كبيرة في المشهد الامني العراقي.وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان” الانسحاب الامريكي الكلي من العراق […]

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