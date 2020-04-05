2020/04/05 | 21:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية العراقية العدد الكلي لإصابات الجالية العراقية في عموم العالم 172 حالة موزعة كالآتي: – الولايات المتحدة الأمريكية 40 – النرويج 37 – السويد 22 – بلجيكا 11 – […]

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