أكثر من 33 الف طن من السكر الخام تصل العراق

2020/04/05 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة النقل العراقية/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأحد، استقبال الباخرة “stay aquarius” قادمةً من المجر محملة بـ 33233 طناً من مادة السكر الخام لصالح شركة الاتحاد للصناعات الغذائية.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه” بعد رسو الباخرة على رصيف رقم 2 في ميناء ام قصر الجنوبي وإكمال […]

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