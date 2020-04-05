صحة الرصافة: تسجيل 21 اصابة جديدة بكورونا في 7 مناطق

2020/04/05 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة ، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 7 مناطق وشفاء حالتين ليصبح العدد التراكمي للاصابات ١٢١ اصابة بجانب الرصافة.وذكرت صحة الرصافة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان الصحة سجلت ٢١ اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين وكانت الحالات كالآتي:١.إمرأة بعمر ٨٠ سنة […]

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