2020/04/05 | 21:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مدير ناحية سفوان جنوب غرب البصرة طالب الحصونة، مساء اليوم الاحد، بمقتل واصابة آخر في نزاع عشائري حصل في احدى المناطق الزارعية.واوضح الحصونة في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "نزاعا مسلحاً حصل في احدى مناطق المزارع اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر إصابة بليغة".واشار الى "حضور قوات من شرطة الناحية واعتقلت المتسببين في النزاع وضبط اسلحتهم".وتابع، انه "تم نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة المتوفي الى دائرة الطب العدلي مع اتخاذ اجراءات التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري يكسر حظر التجوال في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري يكسر حظر التجوال في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).