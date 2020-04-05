مصر تسجل أكثر من 100 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

2020/04/05 | 21:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 1173 حالة.وقال مجاهد في تصريح صحفي، إن "ست مصريين من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم"، بحسب وكالة "سبوتنيك".وأضاف أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ247 متعافيًا".وتابع المتحدث بأنه "تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا".وبين مجاهد ان ذلك يأتي "ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين".وأوضح أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة".

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