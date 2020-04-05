تسجيل حالتي وفاة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/05 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية ، الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لعراقيين في بلجيكا وبريطانيا....

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