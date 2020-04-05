2020/04/05 | 21:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تعلن تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

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