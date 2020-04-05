حالتا وفاة و26 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث محافظات عراقية

2020/04/05 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في محافظات بغداد وكربلاء وذي قار يوم الأحد تسجيل حالتي وفاة و26 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في بيان ورد لشفق نيوز، إن دائرته سجلت حالتي وفاة و21 إصابة جديدة بكورونا فضلا عن حالتي تعافي، مبينا أن العدد التراكمي للإصابات وصل إلى 121 في جانب الرصافة.

بدوره، قال المتحدث باسم دائرة صحة كربلاء سليم كاظم في بيان ورد لشفق نيوز، إنه تم تسجيل أربعة إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك المجمُوع التراكمي للإصابات المُسَجلة في المحافظة الى 70 حالة بضمنها 6 حالات وفاة، وشِفاء 18 حالة.

من جانبه، قال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان ورد لشفق نيوز، إن نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل حالة اصابة جديد لفتاة من سكنة مدينة الناصرية تبلغ من العمر ٢٧ عاما.

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