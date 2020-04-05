2020/04/05 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي بيانا بشأن الأزمة السياسية الراهنة حول تشكيل حكومة عدنان الزرفي

واكد الائتلاف اهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية فيما يتعلق بالتكليف لتشكيل حكومة جديدة، وأنه حريص على التوصل الى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن أية وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي خصوصا في هذا الظرف العصيب من تفشي وباء كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة.

وشدد على ضرورة اعطاء المكلّف الحالي فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والسياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر يؤكد أهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر يؤكد أهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).