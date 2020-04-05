صحة النجف توضح بشأن وثيقة تتضمن إصابة المحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا

2020/04/05 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، حقيقة إصابة المحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا، بعد تداول وثيقة...





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