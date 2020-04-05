تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/04/05 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت دائرة الصحة في كربلاء، اليوم الاحد، تسجيل 4 إصابت جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة....





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