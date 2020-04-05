تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء


تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء
2020/04/05 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ كربلاء 

أعلنت دائرة الصحة في كربلاء، اليوم الاحد، تسجيل 4 إصابت جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة....

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