تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية


تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية
2020/04/05 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من داخل محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بتسجيل ثلاث اصابات اضافية لليوم، بفيروس كورو...

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