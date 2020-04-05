2020/04/05 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر طبي من داخل محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بتسجيل ثلاث اصابات اضافية لليوم، بفيروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
افاد مصدر طبي من داخل محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بتسجيل ثلاث اصابات اضافية لليوم، بفيروس كورو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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