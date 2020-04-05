نائب يكشف عن مليارات الدنانير للحكومة الاتحادية بذمة إقليم كردستان

2020/04/05 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف النائب المستقل كاظم الصيادي، اليوم الاحد، ان حكومة اقليم كردستان مديونة للحكومة الاتحادية بمبلغ 120 مليار دينار.وقال الصيادي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” إن “أموال الطوارئ العراقية سقطت بسقوط الموازنة، والحكومة العراقية تطلب الاقليم 120 مليار دينار”.واضاف ان “اقليم كردستان يصدر 600 الف برميل يوميا وامام […]

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