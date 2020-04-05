فرنسا.. تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/05 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة.

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