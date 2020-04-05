كورونا يمهد طريق يوفنتوس صوب إيكاردي

2020/04/05 | 22:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط يوفنتوس بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان المعار إلى باريس سان جيرمان.وكانت تقارير صحفية أكدت أن سان جيرمان لا ينوي تفعيل بند الشراء في عقد إيكاردي، ويخطط لإعادة اللاعب إلى إنتر.ووفقًا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية فإن يوفنتوس يتوقع تراجع سعر إيكاردي، […]

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