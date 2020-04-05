🟠 مصدر : قبل قليل انتهاء اجتماع يضم الحكيم والعامري والمالكي مع رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي ينتهي بالإتفاق على تقديم الأخير بديلاً للزرفي

2020/04/05 | 22:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرب من زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، عن نتيجة ما توصل اليه الاجتماع الثلاثي بين زعيم تياره بالاضافة الى زعيمي ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وتحالف […]

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