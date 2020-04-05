🖌 عبد المهدي يرحب بفتح حوار ستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية

2020/04/05 | 22:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأحد، بفتح حوار استراتيجي بين الحكومة العراقية، والولايات المتحدة الامريكية.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، في بيان، أن الاخير “رحب بفتح حوار استراتيجي […]

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