الكعبي : كربلاء مدرسة وليس خلية في ادارة الازمات

2020/04/05 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال رئيس خلية الازمة النيابية برئاسة النائب الاول للبرلمان حسن الكعبي ، مساء الاحد ، إن “كربلاء مدرسة ، وليس خلية في ادارة الازمات .وأضاف الكعبي في تصريح عقب اجتماعه مع حكومة كربلاء ، ما شاهدنا من اجراءات أمنية و صحية ووقائية في المحافظة من […]

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