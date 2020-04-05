الوكيل الأسبق لوزير المالية: لاخوف على الاقتصاد العراقي..الرواتب ستصرف بموعدها

2020/04/05 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الوكيل الأسبق لوزير المالية، فاضل نبي، الأحد، الإقتصاد العراقي لا خوف عليه من الأزمة التي يمر بها العراق حالياً، فيما أشار إلى ان رواتب الموظفين ستصرف في موعدها.وقال نبي، إن “ما يجري حالياً من تراجع لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، هو نتيجة لأسباب موقتة”، موضحاً أن “السبب الرئيس الذي عرفته بعد سؤالي مسؤولين […]

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