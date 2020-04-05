إجتماع عراقي دولي لمناقشة الوضع المالي ودعم القطاع الصحي

2020/04/05 | 22:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي لتقديم الدعم المطلوب للقطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا.

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