وفيات كورونا تتخطى 65 ألفاً.. والإصابات أكثر من 1.2 مليون

2020/04/05 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 65272 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 11,00 ت.غ.ورسمياً تم تشخيص أكثر من 1206480إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.غير أن هذا العدد […]

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