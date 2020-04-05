الصحة النيابية: كسر حظر التجوال يعرضنا الى مساواة ايطاليا باعداد الاصابة بكورونا

2020/04/05 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، الاحد، ان كسر حظر التجوال وعد الالتزام به في ظل تفشي فيروس كورونا بالبلاد يعرضنا الى مساواة ايطاليا باعداد الاصابات بالفيروس.وقال خلاطي في حديث لـ”العهد”، انه “لابد من التزام جميع المواطنين بحظر التجوال المفروض بجميع انحاء البلاد للوقاية من فيروس كورونا وتجنب الاصابة به”.واضاف ان […]

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