اصابة جديدة بكورونا لفتاة في الناصرية

2020/04/05 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، الاحد ، اصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من سكنة مدينة الناصرية .وذكر بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المصابة والتي تبلغ من العمر 27 عاما ، هي احدى افراد العائلة التي اصيبت مؤخرا ، واكدت التحاليل المختبرية […]

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