نائب إيراني: إسقاط الطائرة الأوكرانية كان عملاً صائباً

2020/04/05 | 22:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… وصف رجل الدين الإيراني عضو اللجنة القضائية في البرلمان، حسن نوروزي، في مقابلة مع صحيفة “همدلي” الناطقة بالفارسية، “تصرف القوات العسكرية الإيرانية” في إسقاط الطائرة الأوكرانية بـ “العمل الصائب”، وخلافا لمزاعم وزير الخارجية الإيرانية، أكد النائب عدم اعتقال أي عسكري إيرني بتهمة إسقاط الطائرة.وكان الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة الركاب الإيرانية المتجهة […]

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