السليمانية تنوي تخفيف قيود الحظر بعد انتهاء فترة التشديد

2020/04/05 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اعلام قائممقامية السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عقد اجتماع ضم القائممقام مع مدراء الدوائر المعنية بشأن احتمال تمديد حظر التجوال الذي تقرر لمدة 48 ساعة بدءاً من السبت، مبينا أن السليمانية وضعت خطة متكاملة للسماح بفتح قسم من الاماكن المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وجاء في بيان لاعلام القائممقامية ورد لشفق نيوز، ان "القائممقفام اكد عمل تلك الاماكن سيكون مختلفا عن صيغة العمل السابقة بما يتماشى مع جميع التعليمات الصحية واتخاذ عدد من الاجراءات والسبل المناسبة للسماح لهم بالعمل".

واضاف القائممقام انه "اذا كانت الظروف مواتية ستكون هناك عدد من الشروط والتعليمات الجديدة تنشر لاحقا سيتم السماح بفتح قسم من الاسواق الغذائية والصيدليات والمخابز والافران والعلاوي".





وطمأن البيان المواطنين ان جميع القرارات والتعليمات تصدر باخذ خطورة المرحلة بنظر الاعتبار وحماية الجانب الصحي للناس باعلى المستويات.

وعبر القائممقام عن الشكر لالتزام مواطني السليمانية اللافت للنظر بقرار منع التجوال وتنفيذ التعليمات الصحية بالقول ان "التزامكم وبقاؤكم في المنازل ويمكنكم من اجتياز مخاطر كورونا، وسيقربكم من عودة الحياة الطبيعية في اقليم كوردستان".

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