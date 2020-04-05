بارقة أمل.. تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في فرنسا

2020/04/05 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة الفرنسية يوم الأحد إن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا في فرنسا تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة وفاة 357 شخصا بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في المستشفيات مقارنة مع 441 في اليوم السابق مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889 .

وقالت الوزارة إن 2189 شخصا توفوا في دور المسنين منذ الأول من مارس آذار مما يرفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 8078.

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