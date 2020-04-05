عمليات بغداد: القبض على 12871 مخالفا لحظر التجوال

2020/04/05 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير ناحية السيبة الحدودية جنوبي محافظة البصرة، احمد الربيعي، عن تشديد الأجراءات الامنية على الشريط الحدودي بين العراق وايران من جهة ناحية السيبة المحاذية لمدينة عبادان الأيرانية.

وقال الربيعي لـ (بغداد اليوم ) ان "

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، الاحد (05 نيسان 2020)، مقتل واصابة 5 عناصر من القوات الامنية في منطقة الكليو 45 في الرطبة غربي محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مقاتلين إثنين استشهدوا وجرح ثلاث آخر

بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد (05 نيسان 2020)، أن الانسحاب الامريكي سيخلف ايجابياتٍ كبيرة في المشهد الامني العراقي.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الانسحاب الامريكي الكلي من العراق مطلب

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