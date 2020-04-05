2020/04/05 | 23:01 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشابندر يغرد على بشأن تكليف الزرفي وترشيح الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يغرد على بشأن تكليف الزرفي وترشيح الكاظمي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر يغرد على بشأن تكليف الزرفي وترشيح الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).