2020/04/05 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم عماد محمد يطلق مبادرة خياطة 3000 كمامة يوميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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