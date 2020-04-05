رئاسة البرلمان ترد على طلب الزرفي بهذا الإجراء

2020/04/05 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت رئاسة مجلس النواب، على طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، في عقد جلسة للتصويت على كابينته الحكومية.

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