🟠الحكيم ووزير الصحة يؤكدان على ضرورة استثمار الأطباء العراقيين في الخارج والعمل على عودتهم إلى البلاد

2020/04/05 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وزير الصحة الدكتور جعفر علاوي .وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر”استقبلنا مساء اليوم معالي وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي واستمعنا […]

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