«حكومة الإنقاذ» تؤكد خلو إدلب من كورونا

2020/04/05 | 23:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحّة فيما تسمّى بـ «حكومة الإنقاذ» التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، عن نتيجة فحص عيّنات لأشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس #كورونا.وقال الوزير “أيمن جبس” إنه «حتى […]

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