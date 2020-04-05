بعد الاعلان عن 83 اصابة اليوم.. صحة كردستان تضيف اصابات جديدة بكورونا في العراق

2020/04/05 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان مساء الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية بعد اعلان وزارة الصحة العراقية تسجيل 83 اصابة اليوم .وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس "، إن "الحالات المشخصة هي لثلاث نساء يبلغن من العمر 20 و24 و28 عاماً جميعهن تلامسن مع مصاب سابق، ومن سكنة قضاء جمجال".وبالاعلان يرتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 236 حالة، منها 87 حالة شفاء، فضلاً عن 3 وفيات، فيما تسجل السليمانية وحدها 115 حالة تماثلت 62 منها للشفاء.بينما يرتفع عدد الاصابات بالفيروس المميت في عموم العراق اليوم الى 86 اصابة .

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