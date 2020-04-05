الهند تمنع تصدير عقارا مرتبط بكورونا تحدث عنه ترمب

2020/04/05 | 23:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أصدرت الهند قرارا بمنع تصدير عقار الهيدروكلوروكين الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيغير “قواعد اللعبة” في معالجة فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19”.ويعتبر الهيدروكلوروكين من أقدم الأدوية المضادة للملاريا لكنه لم يعد يوصف للمرضى في دول كثيرة بسبب الطفرة التي بنتها طفيليات الملاريا وأصبحت لديها مناعة منه.وقال المدير العام للتجارة […]

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