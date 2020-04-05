عمليات بغداد: القبض على 12871 مخالفا لحظر التجوال منذ بدايته

2020/04/05 | 23:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لحظر التجوال المفروض من أجل مواجهة فيروس كورونا منذ بدايته.وقالت القيادة في بيان، إنه ” منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنت تشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيما حجزت ٨٠٥ عجلة ودراجة نارية […]

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