2020/04/05 | 23:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت قيادة عمليات بغداد عن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها.وقالت القيادة في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد انه “منذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الخامس من نيسان، تمكنتتشكيلات قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيماحجزت ٨٠٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد : تعلن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد : تعلن حصيلة المخالفين للحظر والعجلات التي تم احتجازها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).