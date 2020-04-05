القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

2020/04/05 | 23:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لحظر التجوال في العاصمة منذ بدايته.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم القاء القبض على ١٢٨٧١ مخالفاً لإجراءات الحظر الوقائي داخل العاصمة، فيما حجزت ٨٠٥ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٦٢٦٠ غرامة".

واكدت انها "ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتدعو الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون، كما تؤكد على التعاون التام مع الجهات المستثناة من إجراءات حظر التجول".

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