2020/04/05 | 23:23 - المصدر: الغد برس

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السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات

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السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2402

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