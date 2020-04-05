السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات
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السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2402
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