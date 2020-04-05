2020/04/05 | 23:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزرفي: زرت الكاظمي شخصيا وابلغني بانه سيعتذر عن تكليفه لمنصب رئي

اخبار مباشرة

الزرفي: زرت الكاظمي شخصيا وابلغني بانه سيعتذر عن تكليفه لمنصب رئيس الوزراء

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: زرت الكاظمي شخصيا وابلغني بانه سيعتذر عن تكليفه لمنصب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: زرت الكاظمي شخصيا وابلغني بانه سيعتذر عن تكليفه لمنصب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).