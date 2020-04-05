صحة كركوك تعلن تماثل 4 مصابين بفيروس كورونا للشفاء

2020/04/05 | 23:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير عام صحة كركوك، اليوم الاحد، عن تماثل اربع حالات للشفاء بينهم اول حالة سجل اصابتها في كركوك مطلع شهر اذار الماضي .

وقال مدير عام صحة كركوك وكالة الدكتور زياد خلف، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم مساء اليوم اخراج اربعة مواطنين من مركز التدبير الوبائي في الحي الصناعي في كركوك بعد تماثلهم بالشفاء"، مؤكدا ان "من بين الذين تماثلوا للشفاء هو اول اصابة سجلت في كركوك مطلع شهر اذار الماضي".

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