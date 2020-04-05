الحكيم لوزير الصحة: يجب استثمار الأطباء العراقيين بالخارج والعمل على عودتهم للبلاد

2020/04/05 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، على ضرورة استثمار الأطباء العراقيين بالخارج والعمل على عودتهم للبلاد، فيما شدد على ضرورة تأهيل المستشفيات وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يوفر ضمانا للفرد العراقي.

وقال الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "استقبلنا مساء اليوم وزير الصحة جعفر صادق علاوي واستمعنا منه لتطورات ازمة كورونا وكيفية مواجهتها وإدارتها فضلا عن تجاوز المعوقات والإشكاليات التي تواجه الملاكات الصحية في العراق، والجهود التي تبذل بهذا الاتجاه والإصابات التي تعرض لها الكادر الطبي".

واضاف "أشدنا بالتضحيات والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية باعتبارهم خط الصد الأول للمجتمع العراقي بإتجاه التصدي لجائحة كورونا، وأكدنا ان تيار الحكمة يضع كل امكانياته وقاعاته تحت تصرف خلية الازمة"، مبديا "الاستعداد لدعم الخلية بالموارد البشرية بجيش من المتطوعين من شباب تيار الحكمة بما تراه مناسبا".

وتابع "أكدنا أيضا ضرورة استثمار الأطباء العراقيين في الخارج والعمل على عودتهم إلى بلدهم لخدمة أبناء شعبهم في هذا الظرف الصعب"، مشددا " على تسهيل هذه المهمة لحاجة البلد إليهم، إضافة إلى تدريب الأطباء المتواجدين في العراق وتحسين ظروفهم المعيشية واستثمار امكانياتهم الكبيرة".





وبين "أكدنا أيضا ضرورة تأهيل المستشفيات وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يوفر ضمانا للفرد العراقي، لاسيما المرأة والطفل"، داعيا الى "رفع مستوى الثقافة الصحية للأسرة والأفراد".

ولفت الحكيم الى ان "الطب مهنة إنسانية ولا يمكن لها ان تخرج عن هذا الإطار".

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