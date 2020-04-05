كورونا يدفع ملكة بريطانيا لإلقاء خطاب نادر

2020/04/05 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الأحد، كلمة للشعب البريطاني، تعهدت فيها بـ"النجاح" في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه "لا يزال أمام العالم أوقات صعبة".

وفي خطاب متلفز نادر لها، استندت ملكة بريطانيا البالغة 93 عاما إلى تجربتها إبان الحرب العالمية الثانية، حين توجّهت إلى الأشخاص الذين اضطروا للانفصال عن عائلاتهم وأصدقائهم، بالقول: "سنلتقي مجددا".

وأضافت الملكة إليزابيث: "التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي كورونا..



آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي".

وتابعت: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة، لكننا سنجتازها"، موجهة الشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ودعت الملكة إلى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، وأضافت: "نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".

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