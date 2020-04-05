كركوك تعلن تطوراً إيجابياً في ملف كورونا

2020/04/05 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك يوم السبت تعافي 4 مصابين بفيروس كورونا من المرض.

وقال مدير عام صحة كركوك وكالة الدكتور زياد خلف في تصريح لشفق نيوز، إنه "في الساعة العاشرة والنصف مساء، تم إخراج اربعة مواطنين من مركز التدبير الوبائي في الحي الصناعي في كركوك بعد تماثلهم للشفاء".

وأضاف خلف أن "من بين الذين تماثلوا للشفاء، أول إصابة سجلت في كركوك مطلع شهر اذار الماضي".

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